В Улан-Удэ девочка серьёзно пострадала, скатившись с горки во дворе



В надзорном ведомстве уже начали проверку исполнения законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на объектах досуга. Там оценят соблюдение норм и требований при возведении игровой конструкции, действия должностных лиц организации-застройщика и управляющей компании.



В паблике «Весь Улан-Удэ» тем временем рассказали, что школьница приземлилась прямо на твёрдую поверхность. Со слов мамы, расстояние до земли от края катушки – примерно 50-60 сантиметров. По предварительным данным, у пострадавшей – перелом трёх позвонков. Сейчас она находится в больнице.



Известно также, что дома, во дворе которых находится сама площадка с опасной горкой, возводит застройщик из Красноярска. На аттракционе есть табличка с предупреждением, что нельзя только забираться на игровое оборудование с внешней стороны и ходить по верху.



Всё произошло в столице Бурятии ещё 16 сентября. Как сообщили в прокуратуре республики, 11-летняя девочка играла на детской площадке в 105 микрорайоне. Она каталась с горки и получила травмы. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.