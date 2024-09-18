18 сентября

17 сентября

Популярное

В Улан-Удэ девочка серьёзно пострадала, скатившись с горки во дворе

В Улан-Удэ девочка серьёзно пострадала, скатившись с горки во дворе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьнице потребовалась медицинская помощь

Всё произошло в столице Бурятии ещё 16 сентября. Как сообщили в прокуратуре республики, 11-летняя девочка играла на детской площадке в 105 микрорайоне. Она каталась с горки и получила травмы. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

В надзорном ведомстве уже начали проверку исполнения законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на объектах досуга. Там оценят соблюдение норм и требований при возведении игровой конструкции, действия должностных лиц организации-застройщика и управляющей компании.

В паблике «Весь Улан-Удэ» тем временем рассказали, что школьница приземлилась прямо на твёрдую поверхность. Со слов мамы, расстояние до земли от края катушки – примерно 50-60 сантиметров. По предварительным данным, у пострадавшей – перелом трёх позвонков. Сейчас она находится в больнице.

Известно также, что дома, во дворе которых находится сама площадка с опасной горкой, возводит застройщик из Красноярска. На аттракционе есть табличка с предупреждением, что нельзя только забираться на игровое оборудование с внешней стороны и ходить по верху.
пострадавшие дети аттракционы прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ следователи начали проверку из-за травмы ребёнка на горке во дворе
В Улан-Удэ следователи начали проверку из-за травмы ребёнка на горке во дворе
Происшествия, 18.09.2024
Девочка сильно ударилась спиной о край металлического настила
В райцентре в Бурятии вскрыли квартиру с ребёнком внутри
В райцентре в Бурятии вскрыли квартиру с ребёнком внутри
Происшествия, 18.09.2024
Малыш оказался «замурован» там из-за сквозняка
В Бурятии сотрудники ДПС остановили авто с мешками конопли
В Бурятии сотрудники ДПС остановили авто с мешками конопли
Происшествия, 18.09.2024
Всего сотрудники полиции изъяли более 6 килограммов марихуаны
В Бурятии продолжаются поиски таинственно пропавшего подростка
В Бурятии продолжаются поиски таинственно пропавшего подростка
Происшествия, 18.09.2024
Для этого там снова объявили сбор добровольцев
Мошенники изобретают новые способы обмана жителей Бурятии
Мошенники изобретают новые способы обмана жителей Бурятии
Происшествия, 18.09.2024
Две жительницы республики едва не попались на удочку аферистов  
В Иркутской области грузовик насмерть сбил велосипедистку
Происшествия, 18.09.2024
После наезда на женщину грузовик врезался в столб
Стали известны новые подробности гибели младенца в фекалиях в Улан-Удэ
Стали известны новые подробности гибели младенца в фекалиях в Улан-Удэ
Происшествия, 18.09.2024
Молодая мать пыталась найти его в выгребной яме с фонариком и лопатой
В Бурятии уничтожили игровое оборудование из подпольных казино
В Бурятии уничтожили игровое оборудование из подпольных казино
Происшествия, 18.09.2024
Всего с начала года накрыли девять игорных заведений
В Бурятии неизвестные сливали жидкие отходы в траншею
В Бурятии неизвестные сливали жидкие отходы в траншею
Происшествия, 18.09.2024
Природоохранная прокуратура обратилась в суд
Двое иркутян заплутали в лесу в Бурятии
Двое иркутян заплутали в лесу в Бурятии
Происшествия, 18.09.2024
Туристы отправились туда за дикоросами
В Братске задержали распространителя «синтетики»
В Братске задержали распространителя «синтетики»
Происшествия, 17.09.2024
У наркосбытчика изъяли несколько свёртков с запрещённым веществом
В Иркутской области раскрыли «логово» нелегалов
В Иркутской области раскрыли «логово» нелегалов
Происшествия, 17.09.2024
Гражданин Узбекистана предстанет перед судом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^