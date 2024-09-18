В Бурятии сотрудники ДПС остановили авто с мешками конопли









Установлено, что подозреваемые в Хоринском районе у друзей распивали спиртное. После с приятелями на автомобиле одного из них направились для сбора дикорастущей конопли в Тарбагатайский район.



На следующий день на обратном пути машину остановили автоинспекторы. Всего у злоумышленников сотрудники полиции изъяли более 6 килограммов марихуаны. Кроме того, выявлен факт потребления мужчинами запрещённого вещества, в связи с чем, оба будут привлечены к административной ответственности. Установлено, что подозреваемые в Хоринском районе у друзей распивали спиртное. После с приятелями на автомобиле одного из них направились для сбора дикорастущей конопли в Тарбагатайский район.На следующий день на обратном пути машину остановили автоинспекторы. Всего у злоумышленников сотрудники полиции изъяли более 6 килограммов марихуаны. Кроме того, выявлен факт потребления мужчинами запрещённого вещества, в связи с чем, оба будут привлечены к административной ответственности.









Нетрезв оказался и 35-летний водитель: у него установлено алкогольное и наркотическое опьянение.



- Гражданин будет также привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств – прим ред.) и подвергнут уголовному преследованию по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — за повторное вождение в нетрезвом виде, - сообщили в МВД по Бурятии.



За последний год он дважды задерживался сотрудниками ДПС за езду без права управления транспортом, ещё дважды — за управление транспортным средством без соответствующего права в состоянии опьянения.



При этом в последнем случае в отношении него было возбуждено уголовное дело, но должных выводов он не сделал.



В отношении сборщиков конопли, один из которых ранее уже был судим, возбуждены уголовные дела.

Нетрезв оказался и 35-летний водитель: у него установлено алкогольное и наркотическое опьянение.- Гражданин будет также привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств – прим ред.) и подвергнут уголовному преследованию по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — за повторное вождение в нетрезвом виде, - сообщили в МВД по Бурятии.За последний год он дважды задерживался сотрудниками ДПС за езду без права управления транспортом, ещё дважды — за управление транспортным средством без соответствующего права в состоянии опьянения.При этом в последнем случае в отношении него было возбуждено уголовное дело, но должных выводов он не сделал.В отношении сборщиков конопли, один из которых ранее уже был судим, возбуждены уголовные дела.

Днём 14 сентября сотрудники ДПС в селе Хоринск Хоринского района для проверки документов остановили автомобиль. В багажнике машины они обнаружили два мешка с наркотическим средством растительного происхождения. Мешки, как выяснилось, принадлежали двум пассажирам из Еравнинского района 29 и 35 лет.