В Улан-Удэ следователи начали проверку из-за травмы ребёнка на горке во дворе

В Улан-Удэ следователи проводят проверку из-за травмы ребёнка на горке во дворе. Как сообщал «Байкал-Daily», 11-летняя девочка получила тяжёлые травмы на детской площадке в 105 микрорайоне. Сейчас она находится в детской республиканской клинической больнице, по некоторой информации, с травмой позвоночника.
По данному факту организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что днём 16 сентября местная жительница пришла с детьми на игровую площадку, расположенную на придомовой территории жилого комплекса. Её дочь при скатывании с горки и приземлении ударилась спиной о край металлического настила.
- В ходе осмотра места происшествия при замерах установлено, что расстояние от края ската горки до покрытия превышает 60 см. Это создаёт угрозу для здоровья детей при использовании данной игровой конструкции, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
Сейчас следователи выполняют процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверку исполнения законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на объектах досуга проводит также прокуратура.
В мэрии Улан-Удэ поясняли, что инцидент произошёл во дворе новостроек, которые возводит застройщик из Красноярска.