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В Улан-Удэ следователи начали проверку из-за травмы ребёнка на горке во дворе

В Улан-Удэ следователи начали проверку из-за травмы ребёнка на горке во дворе
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Девочка сильно ударилась спиной о край металлического настила

В Улан-Удэ следователи проводят проверку из-за травмы ребёнка на горке во дворе. Как сообщал «Байкал-Daily», 11-летняя девочка получила тяжёлые травмы на детской площадке в 105 микрорайоне. Сейчас она находится в детской республиканской клинической больнице, по некоторой информации, с травмой позвоночника.

По данному факту организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что днём 16 сентября местная жительница пришла с детьми на игровую площадку, расположенную на придомовой территории жилого комплекса. Её дочь при скатывании с горки и приземлении ударилась спиной о край металлического настила.

- В ходе осмотра места происшествия при замерах установлено, что расстояние от края ската горки до покрытия превышает 60 см. Это создаёт угрозу для здоровья детей при использовании данной игровой конструкции, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.

Сейчас следователи выполняют процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверку исполнения законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на объектах досуга проводит также прокуратура.

В мэрии Улан-Удэ поясняли, что инцидент произошёл во дворе новостроек, которые возводит застройщик из Красноярска. 
травмы следственный комитет

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