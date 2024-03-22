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В Бурятии выявили недостатки в отделке в квартирах для сирот

В Бурятии выявили недостатки в отделке в квартирах для сирот
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Заказчику объявлено предостережение

Сотрудники прокуратуры Джидинского района и представители управления капитального строительства осмотрели квартиры, которые готовят для передачи детям-сиротам.

Финансирование выделено в рамках федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг».

- В ходе осмотра выявлены недостатки отделки помещений при выполнении государственного контракта. Исполнителю установлен срок для их устранения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Заказчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона о закупках.
прокуратура жилье сироты

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