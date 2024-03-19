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В Бурятии водитель лишился прав и УАЗа из-за пьяной езды

В Бурятии водитель лишился прав и УАЗа из-за пьяной езды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина получил условный срок

Житель курумканского села Шаманка, ранее подвергнутый административному наказанию за управление езду в состоянии опьянения, предстал перед судом.

«Установлено, что в марте 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в октябре 2023 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД», - сообщили в пресс-служба прокуратуры Бурятии.

На этот раз на мужчину возбудили уголовное дело.

Баргузинский районный суд назначил виновному 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, а также лишил его водительских прав на 2 года.

На основании решения суда автомобиль УАЗ-3152, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», у жителя Мухоршибирского района за повторную пьяную езду конфисковали трицикл
алкогольное опьянение водители

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