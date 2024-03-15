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В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность

В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность
Общество,  Фото:фонд "Рожденные помогать"
Произошло это благодаря неравнодушным людям

Отшельнику Леониду с ампутированными пальцами, который 25 лет живёт в землянке в Тарбагатайском районе Бурятии, присвоили первую группу инвалидности. Об этом сообщили волонтёры фонда «Рождённые помогать».

«Результат нашей долгой совместной работы! Нашему отшельнику Леониду установили группу! Ура! Мы навестили и сказали хорошие вести нашему хозяину Леса. Сейчас у нас будет непростой путь к социализации», - рассказали волонтёры.

Они отдельно поблагодарили главного врача Тарбагатайской центральной районной больницы Ольгу Тугаринову, коллектив медико-социальной экспертизы и министра здравоохранения Евгении Лудуповой. «Только совместно мы изменили судьбу ещё одного человека! Огромное человеческое спасибо всем, кто помогает нам в непростое время!» - обратились активисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года волонтёры рассказали об отшельнике, который четверть века прожил в лесной глуши в землянке. К людям выходил лишь изредка. За это время он не получал медицинской помощи, из-за чего он получил осложнения со здоровьем. В частности, он остался без пальцев.

Сельчане долго уговаривали 60-летнего отшельника пройти медицинское обследование. А когда же он согласился, помогли оформить медицинский полис.

После этого Леонид снова вернулся в лес – в свою землянку без удобств с покосившейся дверью. Неравнодушные люди купили ему продуктов, кастрюли и валенки. Сам мужчина возвращаться в общество не планирует и мечтает о хорошем утеплении землянки
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