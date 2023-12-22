В Бурятии отшельник с ампутированными пальцами 25 лет жил в лесу





18 декабря из леса в Тарбагатайском районе Бурятии вывели отшельника. Более четверти века мужчина с ампутированными пальцами жил в землянке вдали от людей.Об отшельнике узнали волонтёры из фонда «Рождённые помогать». Они вместе с главой сельского поселения «Десятниковское» вывезли его из таёжной глуши. Мужчина нуждается в медицинской помощи, это и стало основной причиной, почему к нему пришли волонтёры.- По показаниям ему положена группа инвалидности. На данный момент на стадии оформления, - рассказали они.Мужчину привезли в районную больницу с большим трудом. Уговаривали его выйти из леса несколько месяцев, пришлось, по словам волонтёров, применить индивидуальный подход.Сейчас отшельнику оказывают медицинскую помощь. Неравнодушные люди купили ему валенки и продукты и уже помогли оформить обязательный полис медицинского страхования.