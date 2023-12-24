24 декабря

23 декабря

22 декабря

Популярное

В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке

В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
Общество,  Фото:фонд "Рождённые помогать"
Волонтёры привезли ему одеяло, кастрюли и продукты

В Бурятии волонтёры оказывают активную помощь отшельнику, который более 25 лет живёт в лесу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», об этой истории стало известно около недели назад. Волонтёры фонда «Рождённые помогать» добрались до жителя лесной глуши Леонида. Он живёт вдали от людей, в небольшой землянке уже более четверти века.

Волонтёры пришли на помощь, так как мужчине нужна медицинская помощь. Несколько лет назад он получил обморожение и лишился пальцев рук. Неравнодушные люди несколько месяцев уговаривали Леонида выйти из леса, что удалось только недавно.

Мужчину привезли в больницу для осмотра. У него не было даже полиса ОМС, который и помогли оформить волонтёры. Также они занялись оформлением ему инвалидности. Так он сможет получить хотя бы какой-нибудь стабильный доход, ведь до пенсии ему ещё несколько лет.

После медосмотра Леонид не остался в селе, а вернулся обратно в свою землянку. Это небольшой деревянный домик с покосившейся дверью, где есть маленькая печка и нет электричества. Из удобств – только сколоченная кровать.

Недавно представители фонда «Рождённые помогать» вновь навестили своего подопечного. Они шли до него по лесу более 1,5 часов.

Леонид рассказал, что по специальности он охотник-промысловик. Этим ремеслом сейчас и живёт, изредка выходя к людям. Но большую часть своей жизни проводит в лесной глуши.

- А где больше обосноваться-то? – ответил Леонид на вопрос, почему он живёт в землянке. – Никого у меня нет, брат с тёткой пьют да гуляют. Это мой дом.

Волонтёры объявили клич о сборе помощи для Леонида. Ему нужны самые необходимые вещи, вроде матраса (одеяло ему недавно купили) и посуды. Жители Тарбагатайского района уже откликнулись и помогли деньгами.

- Мы купили одеяло, продукты. Также привезли ножовку, кастрюльки. На данный момент Леониду нужна кастрюля литров на 10-15, чайник, свечи, унты 45-46 размера.Попросил вкусной газировки, сигарет, колбасы. Говорит, что очень благодарен всем, кто помогает ему, - рассказали в фонде.

По словам волонтёров, больше всего отшельник мечтает о тёплой землянке. 
волонтеры отшельник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
Общество, 24.12.2023
Волонтёры привезли ему одеяло, кастрюли и продукты
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Селенгинский район Бурятии получил новые «Газели»
Общество, 24.12.2023
Ожидается также поступление автобусов марки ПАЗ
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество, 24.12.2023
В бурятской столице временами снег
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
В Улан-Удэ открылась единственная ледовая переправа
Общество, 23.12.2023
Она находится микрорайоне Мостовой
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Телемедицина - помощь, приближенная к человеку
Общество, 23.12.2023
«Будущее уже наступило», - утверждают медики
В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16
В Улан-Удэ поменяется расписание автобуса №16
Общество, 23.12.2023
График изменится в рабочие дни  
В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу
В Улан-Удэ в честь Дня энергетика показали лазерное шоу
Общество, 23.12.2023
Яркое шоу можно было посмотреть на площади Советов 
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Декабрь 2023
Общество, 23.12.2023
Снос ШРМ, поезд Деда Мороза, «аномальный» холод, очень мелкие вывески, ледяной городок, ёлки и новые арт-объекты
В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой
В микрорайоне Улан-Удэ наконец-то разобрались со ржавой водой
Общество, 23.12.2023
Эпопея с ней продолжалась несколько месяцев
В Иркутске на ледовых хоккеистов надели шарфы и шапки
В Иркутске на ледовых хоккеистов надели шарфы и шапки
Общество, 23.12.2023
Горожан просят бережно относиться к ледовому городку 
В Улан-Удэ подвели итоги Года 100-летия Республики Бурятия
В Улан-Удэ подвели итоги Года 100-летия Республики Бурятия
Общество, 23.12.2023
Состоялось торжественное собрание общественности 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^