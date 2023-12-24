В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке

Волонтёры привезли ему одеяло, кастрюли и продукты
В Бурятии волонтёры оказывают активную помощь отшельнику, который более 25 лет живёт в лесу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», об этой истории стало известно около недели назад. Волонтёры фонда «Рождённые помогать» добрались до жителя лесной глуши Леонида. Он живёт вдали от людей, в небольшой землянке уже более четверти века.
Волонтёры пришли на помощь, так как мужчине нужна медицинская помощь. Несколько лет назад он получил обморожение и лишился пальцев рук. Неравнодушные люди несколько месяцев уговаривали Леонида выйти из леса, что удалось только недавно.
Мужчину привезли в больницу для осмотра. У него не было даже полиса ОМС, который и помогли оформить волонтёры. Также они занялись оформлением ему инвалидности. Так он сможет получить хотя бы какой-нибудь стабильный доход, ведь до пенсии ему ещё несколько лет.
После медосмотра Леонид не остался в селе, а вернулся обратно в свою землянку. Это небольшой деревянный домик с покосившейся дверью, где есть маленькая печка и нет электричества. Из удобств – только сколоченная кровать.
Недавно представители фонда «Рождённые помогать» вновь навестили своего подопечного. Они шли до него по лесу более 1,5 часов.
Леонид рассказал, что по специальности он охотник-промысловик. Этим ремеслом сейчас и живёт, изредка выходя к людям. Но большую часть своей жизни проводит в лесной глуши.
- А где больше обосноваться-то? – ответил Леонид на вопрос, почему он живёт в землянке. – Никого у меня нет, брат с тёткой пьют да гуляют. Это мой дом.
Волонтёры объявили клич о сборе помощи для Леонида. Ему нужны самые необходимые вещи, вроде матраса (одеяло ему недавно купили) и посуды. Жители Тарбагатайского района уже откликнулись и помогли деньгами.
- Мы купили одеяло, продукты. Также привезли ножовку, кастрюльки. На данный момент Леониду нужна кастрюля литров на 10-15, чайник, свечи, унты 45-46 размера.Попросил вкусной газировки, сигарет, колбасы. Говорит, что очень благодарен всем, кто помогает ему, - рассказали в фонде.
По словам волонтёров, больше всего отшельник мечтает о тёплой землянке.
В Бурятии отшельник, живущий 25 лет в лесу, мечтает о тёплой землянке
Общество, Фото:
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