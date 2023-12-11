Новые автобусы «ГАЗель Сити» выйдут на линию в 2024 году

Прибыли первые 17 автобусов малого класса



Сегодня в Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» принимает новые автобусы «ГАЗель Сити». Своим ходом прибыли первые 17 из 26 автобусов малого класса.



Внешний вид автобусов уже оформлен в фирменном стиле и цветовой гамме предприятия. На них изображены городские достопримечательности, как и и на автобусах ПАЗ и «Волгабас».







Вместимость автобусов составляет до 22 мест. Они низкопольные, поэтому будут удобны и для мам с колясками, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть сидений откидные, что тоже удобно для размещения колясок.



- «ГАЗель Сити» выйдут на линию в конце первого квартала 2024 года - после всех регистрационных действий. Автобусы будут использоваться на маршрутах по укороченной схеме для увеличения количества рейсов, а также для минимизации дублирования действующих маршрутов и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть, - отметили в МУП «Городские маршруты».



Пока известно, что одним из маршрутов, на которые выйдут новые «ГАЗели», станет укороченный маршрут №25.

