Прибыли первые 17 автобусов малого класса
Сегодня в Улан-Удэ МУП «Городские маршруты» принимает новые автобусы «ГАЗель Сити». Своим ходом прибыли первые 17 из 26 автобусов малого класса.
Внешний вид автобусов уже оформлен в фирменном стиле и цветовой гамме предприятия. На них изображены городские достопримечательности, как и и на автобусах ПАЗ и «Волгабас».
Вместимость автобусов составляет до 22 мест. Они низкопольные, поэтому будут удобны и для мам с колясками, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть сидений откидные, что тоже удобно для размещения колясок.
- «ГАЗель Сити» выйдут на линию в конце первого квартала 2024 года - после всех регистрационных действий. Автобусы будут использоваться на маршрутах по укороченной схеме для увеличения количества рейсов, а также для минимизации дублирования действующих маршрутов и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть, - отметили в МУП «Городские маршруты».
Пока известно, что одним из маршрутов, на которые выйдут новые «ГАЗели», станет укороченный маршрут №25.
Новые автобусы «ГАЗель Сити» выйдут на линию в 2024 году
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