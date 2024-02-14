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В Улан-Удэ «однушки» за год подорожали на 11%

В Улан-Удэ «однушки» за год подорожали на 11%
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Их средняя стоимость выросла до 3,8 млн рублей

В Улан-Удэ однокомнатные квартиры за год подорожали более чем на 11%. Статистикой с «Байкал-Daily» поделились эксперты «Авито Недвижимость».

Так, по итогам 2023 года в Улан-Удэ объём предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья сократился на 5% по сравнению с 2022-м. При этом спрос на такие объекты повысился на 13%.

Средняя стоимость «однушек» на вторичном рынке достигла 3,8 млн рублей (+11,2% за год). Средняя цена за один квадратный метр – 116 тысяч рублей.

На первичном же рынке недвижимости Улан-Удэ количество однокомнатных квартир, выставленных на продажу, за год увеличилось на 4,2%. Как раз «однушки» пользуются наибольшим интересом у приобретателей жилья в новостройках. Средняя стоимость таких квартир увеличилась с 3,35 млн рублей до 3,7 млн рублей (+10,4%). Цена за квадратный метр достигла 117 тысяч рублей.

Интерес к однокомнатным квартирам и студиям связан, прежде всего, с их инвестиционной привлекательностью.

- В условиях «дорогих» кредитных денег и высоких ставок покупатели на рынке вторичного жилья будут больше рассчитывать на свои, а не на заёмные средства, поэтому скорее предпочтут купить бюджетные объекты компактного формата: студии или однокомнатные квартиры. У рынка новостроек есть важное преимущество — льготные ипотечные программы, поэтому часть спроса уже перешла в этот сегмент. Также из-за повышения ставок некоторые потенциальные покупатели откладывают сделки и отдают предпочтение аренде жилья. Это важно иметь в виду инвесторам, которые планируют приобрести квартиру и сдавать её — сейчас спрос на такую услугу только растёт, - комментирует руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Стоимость квадратного метра в новостройках в среднем по ДФО выросла на 22%, однако в Якутске и Владивостоке «квадрат» даже подешевел – на 12 и 6% соответственно. На вторичном рынке Дальнего Востока жильё дорожает – в общей сложности на 16% за год. 
жилье недвижимость

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