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В Улан-Удэ ценники меняют на глазах

В Улан-Удэ ценники меняют на глазах
Бизнес,  Фото:Весь Улан-Удэ & Бурятия
Мороженое в День защиты детей за мгновение подорожало 20 рублей

На глазах у изумлённых улан-удэнцев резко выросла цена на мороженое. Сегодня, в День защиты детей, когда по городу гуляют толпы горожан, потирают руки торговцы всевозможных сладостей и безделушек.

Так, на площади Революции  продавец переклеил ценник на малиновое мороженое прямо на глазах у потенциальных покупателей. Занимательное видео опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».

«Так и живём: есть спрос, значит повышаем цены на глазах у всех. Дети и родители в шоке. Было меньше ста, затем 100, и та-дам 120 рублей за мороженое. Это Бурятия, детка», - так здесь подписали видео.

При этом на вопросы горожан сотрудник заявил, что цена изначально и была 119 рублей, а ценник он переклеил, потому что нет сдачи. Впрочем, предыдущую цену в сто рублей видно даже сквозь новую наклейку.

В комментариях, судя по всему, появился тот самый предприниматель. Он объяснил произошедшее тем, что цены решили повысить ещё две недели назад, а ценники на стенде не успели обновить. Судя по всему, это оправдание не очень понравилось подписчикам - комментарию тут же поставили дизлайки. 
цены на продукты питания

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