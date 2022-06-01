Мороженое в День защиты детей за мгновение подорожало 20 рублей
На глазах у изумлённых улан-удэнцев резко выросла цена на мороженое. Сегодня, в День защиты детей, когда по городу гуляют толпы горожан, потирают руки торговцы всевозможных сладостей и безделушек.
Так, на площади Революции продавец переклеил ценник на малиновое мороженое прямо на глазах у потенциальных покупателей. Занимательное видео опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия».
«Так и живём: есть спрос, значит повышаем цены на глазах у всех. Дети и родители в шоке. Было меньше ста, затем 100, и та-дам 120 рублей за мороженое. Это Бурятия, детка», - так здесь подписали видео.
При этом на вопросы горожан сотрудник заявил, что цена изначально и была 119 рублей, а ценник он переклеил, потому что нет сдачи. Впрочем, предыдущую цену в сто рублей видно даже сквозь новую наклейку.
В комментариях, судя по всему, появился тот самый предприниматель. Он объяснил произошедшее тем, что цены решили повысить ещё две недели назад, а ценники на стенде не успели обновить. Судя по всему, это оправдание не очень понравилось подписчикам - комментарию тут же поставили дизлайки.
В Улан-Удэ ценники меняют на глазах
Бизнес, Фото:
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