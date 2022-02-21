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Молочная продукция популярных марок в Бурятии оказалась некачественной

Молочная продукция популярных марок в Бурятии оказалась некачественной
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Качество и безопасность молочной продукции проверили в Бурятии

Управление Роспотребнадзора по Бурятии следит за качеством и безопасностью молочной продукции. В 2021 году по итогам проведённых лабораторных исследований молочной продукции 9,5 процента проб не соответствовали требованиям по жирнокислотному составу, содержанию массовой доли белка, жира, сухого обезжиренного остатка, что указывает на фальсификацию продукта. Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составила 3,5 процента.

- В ходе проведённых проверок выявлена некачественная молочная продукция, среди которой молоко торговой марки «Милушка» с заботой из Кубани» производства «Южный молочный завод» (Краснодарский край), молоко торговой марки «Станичное» производства «Кагальницкий молочный завод» (Ростовская область), молоко торговых марок «Арта», «Весёлая ферма», производитель которых ООО «Млада» (Красноярский край), молоко торговой марки «Замурчательное» производства «Кузбасконсервмолоко» (Кемеровская область), масло «Крестьянское» (Нижний Новгород), сметана производства «Берилл» (Бурятия, Селенгинский район) и др.,- сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.

По всем фактам обнаружения в обороте некачественной молочной продукции управление Роспотребнадзора приняло меры по приостановлению её реализации. Всего из оборота изъята 31 партия продукции общим весом более 930 кг.

- Кроме того, в 2021 году проводилась активная работа по информированию заинтересованных министерств и ведомств Бурятии о выявлении предприятий-призраков. В прошлом году были выявлены предприятия, осуществляющие незаконный оборот молочной продукции на территории РФ: ООО «Пищекомбинат», ООО «Молоко и Сыр» (Брянская область), ООО «Сырзавод» (Республика Татарстан), ООО «Милка-ДВ», ООО «МИЛК-ЭКО» (Приморский край), ООО «Молоко» (Республика Башкортостан), ООО «Полезные продукты» (Республика Адыгея), ООО «Финком» (Приморский край), ООО «Продуктовая база № 1», ООО «МИЛКОПТ», ООО «Гудпродукт» (Республика Татарстан), - сообщает управление Роспотребнадзора.

Проверки качества и безопасности молочной продукции в Бурятии продолжаются.

молоко Роспотребнадзор

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