«Почту России» в Иркутске оштрафовали после поста Ильи Варламова

Замену дверей на объекте культурного наследия провели без разрешения
В Иркутске в декабре прошлого года «Почта России» провела ремонт на объекте культурного наследия регионального значения «Почтовая контора» начала 19 века, работы проводились без соответствующего разрешения.
В здании были заменены входные двери, установлены пандусы, произведён демонтаж тамбура.
Об отремонтированном отделении почты рассказывал в марте известный блогер-урбанист Илья Варламов. По приезде в Иркутск он посетил его, о чем сообщил в соцсетях:
«То самое отделение «Почты России», которое выломало нормальный красивый тамбур, сделало такое крыльцо в историческом здании, словно это не историческое здание, а строительная бытовка» - написал блогер.
В суде «Почта России» указала, что ремонт выполнен с целью обеспечения доступности для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов. При этом, при установке дверей не были нарушены какие-либо конструктивные элементы здания и не задет ни один декоративный элемент.
Суд пришёл к выводу, что возможность для соблюдения всех правил и норм имелась, но никаких мер не было принято. В результате «Почта России» понесёт наказание в размере менее минимального размера административного штрафа - 50 000 рублей, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
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