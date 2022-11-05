Поиски второго мужчины продолжаются
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября пропали в Тункинском районе Бурятии пропали двое мужчин. Они отправились на лошадях на рыбалку. Однако животные вернулись домой одни. 2 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в посёлок Зун-Мурино. Кроме спасателей в поисках пропавших мужчин участвовали сотрудники полиции и нацпарка.
- 3 ноября спасателями БРПСС был обнаружен один из пропавших мужчин, он находился в зимовье в удовлетворительном состоянии. 4 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вывели найденного ими рыбака в посёлок Зун-Мурино. По дороге спасателями было обследовано 20 км лесного массива и прибрежной территории, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Второй мужчина не найден, его поиски продолжаются.
Спасатели нашли одного из пропавших в Бурятии рыбаков
Происшествия, Фото:
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