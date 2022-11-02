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В Бурятии лошади пропавших мужчин вернулись домой одни

В Бурятии лошади пропавших мужчин вернулись домой одни
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всадники пропали, уйдя на рыбалку

В Тункинском районе Бурятии пропали двое мужчин. Их лошади вернулись домой одни.

- Утром 2 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в район посёлка Зун-Мурино Тункинского района, где в конце октября пропали двое мужчин. По имеющейся информации, 16 октября мужчины верхом на лошадях отправились на рыбалку в верховье реки Тумусун (это приток реки Зун-Мурино), что в 60-ти километрах от посёлка, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Тревогу забил местный житель, когда 28 октября лошади вернулись домой одни, без всадников. Они были рассёдланными – без сёдел и уздечки.

Что случилось с мужчинами, неизвестно. О ходе поисковых работ станет известно позже. 
пропавшие без вести

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