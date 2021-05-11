Женщина утверждала на суде, что покупатели довели её до гипертонии
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело по иску горожанки к двум покупателям её квартиры. Бывшая владелица жилья требовала с них компенсацию морального и физического вреда.
В октябре 2020 года женщина продала этим двум людям свою квартиру. Между ними был заключен договор купли-продажи квартиры, подписан акт приёма-передачи и внесена предоплата. Согласно условиям договора, после регистрации перехода права собственности 29 октября 2020 года продавец должен сняться с регистрационного учета в течение пять дней, то есть не позднее 3 ноября 2020 года, а также представить в банк эти сведения, после чего банк зачислит деньги на счёт продавца. После этого квартира считается полностью оплаченным, и продавец передаёт ключи от объекта покупателю.
Однако улан-удэнка заявила, что 31 октября 2020 года в отношении неё были совершены действия, связанные с несоблюдением условий договора. Женщина рассказала, что покупатели вломились в её квартиру, оскорбляли и угрожали расправой. Из-за этого у неё развилась гипертония, заявила улан-удэнка на суде.
- Суд, выслушав участников процесса, пришел к выводу о том, что истец не доказала факт причинения ей морального вреда. Не было представлено объективных доказательств, свидетельствующих о совершении ответчиками по отношению к ней каких-либо противоправных действий, повлекших ухудшение её самочувствия, причинение вреда ее здоровью, - сообщили в Железнодорожном районном суде.
В итоге суд отказал в удовлетворении иска о компенсации морального и физического вреда. Решение ещё не вступило в законную силу.
Улан-удэнка заявила, что ей угрожали покупатели квартиры
Происшествия, Фото:
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