В Иркутской области с начала года поезда сбили двух детей

Один ребёнок погиб



На Восточно-Сибирской железной дороге стартовала акция «Каникулы». Накануне участники акции посетили один из популярных, но не безопасных пешеходных маршрутов в районе остановочного пункта «Мельниково». Железная дорога здесь проходит в центре крупнейшего района Иркутска – Свердловского, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.



В непосредственной близости к магистрали расположены несколько дошкольных учреждений и школ, техникумов и вузов. Часто люди, пытаясь сэкономить время, переходят дорогу в неположенных местах, рискуя при этом жизнью и здоровьем.



В текущем году под колёсами поездов пострадали уже двое детей: 13-летняя девочка погибла, восьмилетний мальчик с травмами проходит лечение.





