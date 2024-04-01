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В Бурятии северяне не могут записаться в поликлинику

В Бурятии северяне не могут записаться в поликлинику
Общество,  Фото:скриншот с сайта reg03.k-vrachu.ru
Портал, с помощью которого это делали раньше, дал сбой

В Северобайкальске начались проблемы с записью на приём в поликлинику для взрослых (ЧУЗ «РЖД-Медицина»). По словам местных, раньше они пользовались региональным порталом медуслуг «К врачу», но сейчас информация о графике работы специалистов на нём недоступна.

- Возможности записаться на приём нет. Каким образом сейчас это можно сделать кроме регистратуры? – поинтересовались люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы медучреждения признала, что проблема есть.

- В связи с переходом на новую информационную систему услуга «слетела», – отметили в поликлинике и добавили, что разработчики уже занимаются этим вопросом.
поликлиника врачи медицина

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