В школе Улан-Удэ вновь открылся современный бассейн

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

До этого он не работал четыре года



Современный бассейн открылся в школе №7 города Улан-Удэ. Спортивный объект не работал четыре года, а теперь здесь могут заниматься плаванием свыше 1500 тысяч учеников с 1 по 11 класс.



- Для нас это очень радостное событие, ведь теперь наши ученики могут заниматься плаванием прямо в школе. Одновременно плавать в бассейне может целый класс детей, - рассказала Светлана Очирова, директор школы №7.



Бассейн полностью отремонтировали: углубили чашу, привели в порядок раздевалки и душевые. На восстановление бассейна выделили свыше 12 млн рублей из бюджета республики. А чтобы дети могли размяться перед водными процедурами было выделено более 600 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря.



- В планах у нас дальнейшее обновление школы №7, – добавила Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию.



Юные пловцы уже оценили обновление школы.



- Я очень люблю ходить в бассейн, но после школы мне нужно сначала дойти до дома, покушать и только потом туда ехать. А это уже наступает вечер и мне надо делать уроки. Сейчас же я могу поплавать в бассейне на уроке физкультуры. Я очень рад такому обновлению, - сказал Иван, ученик школы №7.



Как отметили в управлении по информационной политике города, сейчас в Улан-Удэ работают бассейны при школах №32, №49, №14 и №8.

