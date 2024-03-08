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В школе Улан-Удэ вновь открылся современный бассейн

В школе Улан-Удэ вновь открылся современный бассейн
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
До этого он не работал четыре года

Современный бассейн открылся в школе №7 города Улан-Удэ. Спортивный объект не работал четыре года, а теперь здесь могут заниматься плаванием свыше 1500 тысяч учеников с 1 по 11 класс.

- Для нас это очень радостное событие, ведь теперь наши ученики могут заниматься плаванием прямо в школе. Одновременно плавать в бассейне может целый класс детей, - рассказала Светлана Очирова, директор школы №7.

Бассейн полностью отремонтировали: углубили чашу, привели в порядок раздевалки и душевые. На восстановление бассейна выделили свыше 12 млн рублей из бюджета республики. А чтобы дети могли размяться перед водными процедурами было выделено более 600 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря.

- В планах у нас дальнейшее обновление школы №7, – добавила Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию.

Юные пловцы уже оценили обновление школы.

- Я очень люблю ходить в бассейн, но после школы мне нужно сначала дойти до дома, покушать и только потом туда ехать. А это уже наступает вечер и мне надо делать уроки. Сейчас же я могу поплавать в бассейне на уроке физкультуры. Я очень рад такому обновлению, - сказал Иван, ученик школы №7.

Как отметили в управлении по информационной политике города, сейчас в Улан-Удэ работают бассейны при школах №32, №49, №14 и №8.
Улан-Удэ бассейн школа открытие

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