В Улан-Удэ соберутся борицы от Калининграда до Сахалина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они разыграют медали всероссийских соревнований



С 23 по 26 ноября физкультурно-спортивный комплекс Удэ-Удэ соберёт порядка 500 спортсменок из 50 регионов страны. Здесь пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет и до 18 лет на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне Любови Волосовой.



- Любовь Михайловна – гордость республики. Она и заслуженный мастер спорта России, и двукратная чемпионка Европы, и многократный призёр чемпионатов мира, и единственная представительница прекрасного пола из Бурятии, ставшая бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



Программа соревнований



23 ноября

11:00 – 16:30 – Предварительные встречи среди девушек до 16 лет

17:00 – 20:00 – Полуфиналы во всех весовых категориях



24 ноября

11:00 – 15:00 – Утешительные поединки

15:00 – 16:00 - Торжественная церемония открытия соревнований

16:00 – 18:00 – Финалы и награждение



25 ноября

11:00 – 16:00 - Предварительные встречи среди девушек до 18 лет

17:00 – 20:00 – Полуфиналы



26 ноября

11:00 – 15:00 – Утешительные поединки

15:00 – 17:00 – Финалы и награждение



Вход на соревнования свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

