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В Улан-Удэ соберутся борицы от Калининграда до Сахалина

В Улан-Удэ соберутся борицы от Калининграда до Сахалина
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они разыграют медали всероссийских соревнований

С 23 по 26 ноября физкультурно-спортивный комплекс Удэ-Удэ соберёт порядка 500 спортсменок из 50 регионов страны. Здесь пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет и до 18 лет на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне Любови Волосовой.

- Любовь Михайловна – гордость республики. Она и заслуженный мастер спорта России, и двукратная чемпионка Европы, и многократный призёр чемпионатов мира, и единственная представительница прекрасного пола из Бурятии, ставшая бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.

Программа соревнований

23 ноября
11:00 – 16:30 – Предварительные встречи среди девушек до 16 лет
17:00 – 20:00 – Полуфиналы во всех весовых категориях

24 ноября
11:00 – 15:00 – Утешительные поединки
15:00 – 16:00 - Торжественная церемония открытия соревнований
16:00 – 18:00 – Финалы и награждение

25 ноября
11:00 – 16:00 - Предварительные встречи среди девушек до 18 лет
17:00 – 20:00 – Полуфиналы

26 ноября
11:00 – 15:00 – Утешительные поединки
15:00 – 17:00 – Финалы и награждение

Вход на соревнования свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия всероссийские соревнования спорт женская борьба

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