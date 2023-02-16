В Усть-Ордынском округе рассказали о праздновании Сагаалгана

В районах пройдут более 30 культурных и спортивных мероприятий
Национально-культурный праздник «Сагаалган» в этом году отмечается с 21 февраля по 21 марта. В эти дни администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственными ей учреждениями культуры запланировано проведение более 30 праздничных мероприятий. Открытие праздника Белого месяца состоится 21 февраля в киноконцертном зале «Эрдэм» в посёлке Усть-Ордынский (6+). Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.
- В этом году начало праздника Белого месяца совпадает с международным днём родного языка, поэтому 21 февраля традиционно будет объявлен месячник родного (бурятского) языка. Его цель – популяризация родного языка, вовлечение населения в процесс его сохранения и развития, - заявил Анатолий Прокопьев.
В тот же день, 21 февраля, состоится фестиваль народных игр (0+), в рамках которого взрослые жители округа буду состязаться в стрельбе из традиционного бурятского лука, а юноши и девушки до 18 лет – в традиционной игре в кости «шагай наадан» и в шахматы «шатар».
Также в дни Белого месяца состоятся выставки в национальном музее УОБО. Посетители смогут увидеть графику и малые скульптурные формы заслуженного художника Республики Бурятия Евгения Болсобоева, выставку буддийской коллекции из собственных фондов музея. Пройдут традиционные конкурсы «Баатар-Дангина», конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии. Центр художественных народных промыслов представит выставку мастеров и художников села Молька Усть-Удинского района.
Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» выступит в муниципальных образованиях Иркутской области с благотворительным концертом. Вырученные средства пойдут на поддержку участников специальной военной операции. Анатолий Прокопьев отметил, что ансамбль впервые представит свою программу в Тулуне, Нижнеудинске, Саянске и Куйтуне.
В районах УОБО также пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Сагаалгану. Жители округа смогут посетить выставки национальной кухни, конкурсы, концерты, состязания «hэер шаалган» (разбивание хребтовой кости), «шагай надаан» (бурятская народная игра в кости) и т.д. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Усть-Ордынском округе рассказали о праздновании Сагаалгана
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