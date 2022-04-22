Пассажиры послушали интересные факты о заповедных территориях
20 апреля в Улан-Удэ состоялась эколого-просветительская акция «Заповедный трамвай», приуроченная к международной акции «Марш Парков».
- Порой в городской суете мы забываем или перестаём наслаждаться природными красотами, которые нас окружают. Мало кто из пассажиров городских трамваев задумывается о чистых водах Байкала, о необычных обитателях тайги, о живописных видах байкальских берегов, - сообщили ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
По словам организаторов, пассажиры экологически чистого транспорта с большим удовольствием посмотрели фотовыставку «Заповедные жемчужины Подлеморья», послушали интересные факты о заповедных территориях и литературные произведения, посвящённые великому озеру планеты.
Знатоки поучаствовали в викторине и за правильные ответы получили памятные призы.
По Улан-Удэ проехал «Заповедный трамвай»
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