Было — стало: Гостиные ряды

Продолжаем вспоминать прошлое с помощью снимков фотокорреспондента Сергея Тарасенко

















Когда-то Гостиные ряды вкусно пахли пирожками с ливером, здесь же была и единственная в городе позная. Фотоателье с винтажными деревянными камерами и самая шикарная парикмахерская... Довольно многолюдно тут было и в начале двухтысячных. Но центры городской жизни сместились. Ряды опустели. Теперь — обрушенная штукатурка с оголёнными кирпичными ранами, обезображенные вандалами колонны и стены.Строительство каменных гостиных дворов по плану архитектора Антона Ивановича Лосева началось в 1804 году и продолжилось до 1868 года. Вокруг Гостиных рядов сформировался общественный центр города Верхнеудинска. Здесь два раза в год проводились торговые ярмарки. В настоящий момент Гостиный двор имеет статус памятника истории и архитектуры федерального значения.