Было — стало: Гостиные ряды

Продолжаем вспоминать прошлое с помощью снимков фотокорреспондента Сергея Тарасенко
Когда-то Гостиные ряды вкусно пахли пирожками с ливером, здесь же была и единственная в городе позная. Фотоателье с винтажными деревянными камерами и самая шикарная парикмахерская... Довольно многолюдно тут было и в начале двухтысячных. Но центры городской жизни сместились. Ряды опустели. Теперь — обрушенная штукатурка с оголёнными кирпичными ранами, обезображенные вандалами колонны и стены.
Справка:
Строительство каменных гостиных дворов по плану архитектора Антона Ивановича Лосева началось в 1804 году и продолжилось до 1868 года. Вокруг Гостиных рядов сформировался общественный центр города Верхнеудинска. Здесь два раза в год проводились торговые ярмарки. В настоящий момент Гостиный двор имеет статус памятника истории и архитектуры федерального значения.
Продолжаем вспоминать прошлое с помощью снимков фотокорреспондента Сергея Тарасенко
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