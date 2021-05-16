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Было — стало: Горсад

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В парке раньше работали аттракционы, карусели, «чёртово колесо», площадка электромобилей

Когда-то одно из любимейших мест досуга горожан — Городской парк культуры и отдыха, или Горсад — ныне почти полностью снесён и производит впечатление уныния и упадка.

Деревянная кладбищенская церковь в честь Святой Троицы в Верхнеудинске существовала с 1770 года. В начале XIX века здесь был возведён каменный храм.


Троицкая кладбищенская церковь. Фото Николая Бурлакова. Начало XX века

В 1940 году Свято-Троицкую церковь закрыли. В 1949 году кладбище было снесено, и это место переоборудовали в городской сад. Рядом с обезглавленным храмом построили танцплощадку. Такова была повсеместная практика. Декреты советского правительства призывали полностью освободить города от новых захоронений и кладбищ: «Вместо кладбища надо построить крематорий, а на месте кладбища разбить парк. Парк с театром, кино и культурными развлечениями. Кладбища из места пьянки, разврата и разбоя должны превратиться в места подлинного отдыха рабочего».


Городской парк культуры и отдыха. Из книги Ц.Ц. Дондукова «Улан-Удэ — столица советской Бурятии». 1961. Художники: М.П. Воробьев, П.С. Гурьянов

— В семидесятые на молодёжном жаргоне Горсад называли «огородом», а танцы — «скачками». «Канаем в огород на скачки!» — примерно так галантные чавы приглашали девушек на танцы. В парке работали аттракционы, карусели, «чёртово колесо», площадка электромобилей, был большой выбор игровых автоматов. В девяностые территорию Горсада передали церкви, а Свято-Троицкий храм был восстановлен. Аттракционы же были демонтированы. До недавнего времени про былой парк развлечений напоминали лишь развалины мозаичного фонтана и гипсовая скульптура писателя Горького, — вспоминает фотограф Сергей Тарасенко.

Сейчас от Горсада остались только входная колоннада и неприметный памятник рядом с ней. Табличка на памятнике гласит: «Здесь похоронены герои-красногвардейцы, павшие в боях за Верхнеудинск в августе 1918 года».



В скором времени парк обещают восстановить. Именно поэтому здесь расчищен старый асфальт и спилены сухие деревья. Однако, работы по облагораживанию приостановлены, а под редкими кустами тут можно наблюдать лишь любителей «сообразить на троих».
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