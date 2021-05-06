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Было — стало: Колхозный

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вспомним, как выглядел торговый комплекс «Колхозный», с помощью снимков Сергея Тарасенко

Торговый комплекс в центре Улан-Удэ на сегодня почти полностью разобрали.

- Возвращаясь с майского велопробега, внезапно обнаружил, что от торгового комплекса «Колхозный» на территории бывшего Судостроительного завода остался только кафельный пол. Вспомнил, что один раз я как-то снимал это строение. Слегка побудила на съёмку тогда «дизайнерская» орфография как бы с претензией на оригинальность: КОЛХОЗНЬ!Й, НАРОДНЬ!Й. Больше ничего примечательного в этих евро-сарайчиках, конечно же, не было, - отмечает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.

«Вероятнее всего, на месте «Колхозного» в скором времени появится очередной «небоскрёбик». Что было бы логично: торговых центров в этом районе города много, а жилых домов — не очень», - добавил он.

Также смотрите фотографии проекта «Было – стало»:

Было — стало: фонтан у Оперного

Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного

Было – стало: Космонавты на ПВЗ

Было — стало: Дворец пионеров

Было — стало: площадь Революции

БылоСтало хронограф Улан-Удэ история проект
 
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