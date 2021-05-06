Было — стало: Колхозный

Торговый комплекс в центре Улан-Удэ на сегодня почти полностью разобрали.- Возвращаясь с майского велопробега, внезапно обнаружил, что от торгового комплекса «Колхозный» на территории бывшего Судостроительного завода остался только кафельный пол. Вспомнил, что один раз я как-то снимал это строение. Слегка побудила на съёмку тогда «дизайнерская» орфография как бы с претензией на оригинальность: КОЛХОЗНЬ!Й, НАРОДНЬ!Й. Больше ничего примечательного в этих евро-сарайчиках, конечно же, не было, - отмечает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.«Вероятнее всего, на месте «Колхозного» в скором времени появится очередной «небоскрёбик». Что было бы логично: торговых центров в этом районе города много, а жилых домов — не очень», - добавил он.