Посмотрим на фонтан у театра оперы и балета тогда и сейчас с помощью снимков Сергея Тарасенко
Цветомузыкальный фонтан у театра оперы и балета в Улан-Удэ был открыт 30 июня 2011 года, в дни празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.
— Фонтан был построен в рекордные сроки — всего за два месяца. Тогда же появилась и Театральная площадь. А когда-то можно было подъехать на автомобиле прямо к дверям театра — здесь была проезжая часть. Старый фонтан автора Цыремжит Цыренжаповой, входящий с середины 1970-х годов в единый ансамбль театра, обещали перенести в другое место. Мне он пока не встречался. Интересно было бы посмотреть на старого знакомого, — поделился Сергей Тарасенко.
Также смотрите фотографии проекта «Было – стало»:
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Было — стало: фонтан у Оперного
Общество, Фото:
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