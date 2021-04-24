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Было — стало: фонтан у Оперного

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посмотрим на фонтан у театра оперы и балета тогда и сейчас с помощью снимков Сергея Тарасенко

Цветомузыкальный фонтан у театра оперы и балета в Улан-Удэ был открыт 30 июня 2011 года, в дни празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

— Фонтан был построен в рекордные сроки — всего за два месяца. Тогда же появилась и Театральная площадь. А когда-то можно было подъехать на автомобиле прямо к дверям театра — здесь была проезжая часть. Старый фонтан автора Цыремжит Цыренжаповой, входящий с середины 1970-х годов в единый ансамбль театра, обещали перенести в другое место. Мне он пока не встречался. Интересно было бы посмотреть на старого знакомого, — поделился Сергей Тарасенко.

Также смотрите фотографии проекта «Было – стало»:

Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного

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