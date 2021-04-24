Было — стало: фонтан у Оперного

Цветомузыкальный фонтан у театра оперы и балета в Улан-Удэ был открыт 30 июня 2011 года, в дни празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.— Фонтан был построен в рекордные сроки — всего за два месяца. Тогда же появилась и Театральная площадь. А когда-то можно было подъехать на автомобиле прямо к дверям театра — здесь была проезжая часть. Старый фонтан автора Цыремжит Цыренжаповой, входящий с середины 1970-х годов в единый ансамбль театра, обещали перенести в другое место. Мне он пока не встречался. Интересно было бы посмотреть на старого знакомого, — поделился Сергей Тарасенко.