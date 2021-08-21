Было — стало: протока Забока

Предлагаем посмотреть на фотографии протоки Забоки разных лет благодаря снимкам Сергея Тарасенко













«Всё течёт, всё изменяется» и «дважды в одну реку не войдёшь» — фотографии протоки Забоки разных лет точно иллюстрируют древние изречения Гераклита.— Этим летом Забока — шире некуда, а дюна необычно зелёная. А если приглядеться, то и на берегу что-то преобразилось. Будто и не Зауда, а какой-то европейский городок, — удивляется фотограф Сергей Тарасенко.