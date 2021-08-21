Было — стало: протока Забока

Предлагаем посмотреть на фотографии протоки Забоки разных лет благодаря снимкам Сергея Тарасенко
«Всё течёт, всё изменяется» и «дважды в одну реку не войдёшь» — фотографии протоки Забоки разных лет точно иллюстрируют древние изречения Гераклита.
— Этим летом Забока — шире некуда, а дюна необычно зелёная. А если приглядеться, то и на берегу что-то преобразилось. Будто и не Зауда, а какой-то европейский городок, — удивляется фотограф Сергей Тарасенко.
— Этим летом Забока — шире некуда, а дюна необычно зелёная. А если приглядеться, то и на берегу что-то преобразилось. Будто и не Зауда, а какой-то европейский городок, — удивляется фотограф Сергей Тарасенко.
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