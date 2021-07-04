Было — стало: Где мышонок-шахматист?

- Скульптурная композиция «Битва шахматных королей» на улице Комсомольская у шахматного клуба, по мнению интернетов, появилась в 2010 году. Табличка рядом в кустах утверждает, что в 2011-м, - рассказывает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
И ни слова о том, кто сделал. Автор – скульптор Болот Цыжипов, руководитель художественной мастерской «Лотос». Многим знакомы его работы «Хори Хатан» в Хоринском районе, «Мальчик с кувшином» и «Архар» на Аршане.
Не сразу заметно, что рядом с королями прямо на тротуаре сразились в шахматном поединке кот и мышонок. Мышонок, правда, некоторое время назад исчез, оставив вместо себя кусок трубы с обрезком резинового шланга и левую ступню. Ещё раньше исчезли и фигуры на доске. То ли кот проголодался, то ли местные бродяги удачно пополнили пункт приёма цветмета...
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Было — стало: площадь Революции
Было — стало: монумент «Мать Бурятия»
Было — стало: Фонтан и мемориал у ДК ЛВРЗ
Было — стало: Дом купца Титова
Было — стало: «Пти-Отель»
Было — стало: «Силуэт города? — не, не слышали»
Было — стало: Приключения Карлоса Седьмого в Улан-Удэ
Было — стало: Как изменился город Улан-Удэ за сорок лет
Было — стало: 8-й корпус БГУ
Было – стало: Улица Балтахинова
Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного
Было – стало: «Октябрь»
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