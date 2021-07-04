Было — стало: Где мышонок-шахматист?





Смотрите также:





- Скульптурная композиция «Битва шахматных королей» на улице Комсомольская у шахматного клуба, по мнению интернетов, появилась в 2010 году. Табличка рядом в кустах утверждает, что в 2011-м, - рассказывает фотокорреспондент Сергей Тарасенко.И ни слова о том, кто сделал. Автор – скульптор Болот Цыжипов, руководитель художественной мастерской «Лотос». Многим знакомы его работы «Хори Хатан» в Хоринском районе, «Мальчик с кувшином» и «Архар» на Аршане.Не сразу заметно, что рядом с королями прямо на тротуаре сразились в шахматном поединке кот и мышонок. Мышонок, правда, некоторое время назад исчез, оставив вместо себя кусок трубы с обрезком резинового шланга и левую ступню. Ещё раньше исчезли и фигуры на доске. То ли кот проголодался, то ли местные бродяги удачно пополнили пункт приёма цветмета...