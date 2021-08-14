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Было — стало: ДК «Кристалл»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Посмотрим на дом культуры тогда и сейчас благодаря снимкам Сергея Тарасенко 

После закрытия в 1994 году Улан-удэнского стекольного завода ДК «Кристалл» остался в печальном состоянии. Жители микрорайона даже обращались к Путину с просьбой о реконструкции. В 2019-м были проведены масштабные работы: сквер у ДК превратился в Парк «Кристальный».

— Скамейки, цветы, модные фонари. Разумеется, плитка. Современный туалет, спортивная и детская площадки. Для борьбы с беспорядками — видео-наблюдение. Это я понял сразу, как только попытался сфотографировать две усечённые пирамиды у входа в социально–культурный центр. Ещё лет пять назад странные пирамиды служили постаментами для бюстов бородатых вождей. В процессе реконструкции непонятных дедов убрали. Ясно же, что они тут совсем не в тему. Теперь свято место пусто. Или наготове? «Ждём-с команду», как говорится, — иронизирует фотограф Сергей Тарасенко.

Сейчас СКЦ «Кристалл» предлагают снести и построить новый, так как творческим коллективам негде давать свои отчётные концерты, поскольку большой зал на 400 мест заморожен и больше используется как склад.


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