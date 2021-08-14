Было — стало: ДК «Кристалл»

Посмотрим на дом культуры тогда и сейчас благодаря снимкам Сергея Тарасенко
После закрытия в 1994 году Улан-удэнского стекольного завода ДК «Кристалл» остался в печальном состоянии. Жители микрорайона даже обращались к Путину
с просьбой о реконструкции. В 2019-м
были проведены масштабные работы: сквер у ДК превратился в Парк «Кристальный».
— Скамейки, цветы, модные фонари. Разумеется, плитка. Современный туалет, спортивная и детская площадки. Для борьбы с беспорядками — видео-наблюдение. Это я понял сразу, как только попытался сфотографировать две усечённые пирамиды у входа в социально–культурный центр. Ещё лет пять назад странные пирамиды служили постаментами для бюстов бородатых вождей. В процессе реконструкции непонятных дедов убрали. Ясно же, что они тут совсем не в тему. Теперь свято место пусто. Или наготове? «Ждём-с команду», как говорится, — иронизирует фотограф Сергей Тарасенко.
Сейчас СКЦ «Кристалл» предлагают снести
и построить новый, так как творческим коллективам негде давать свои отчётные концерты, поскольку большой зал на 400 мест заморожен и больше используется как склад.
Посмотрим на дом культуры тогда и сейчас благодаря снимкам Сергея Тарасенко
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