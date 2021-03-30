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В Улан-Удэ предлагают снести и построить новый «Кристалл»

В Улан-Удэ предлагают снести и построить новый «Кристалл»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Кристалл» и Городской культурный центр остро нуждаются в реконструкции

В Улан-Удэ два дома культур – СКЦ «Кристалл» и МАУ «Городской культурный центр» - нуждаются в реконструкции. Однако для первого на данный момент нет денег, а второму нужна проектно-сметная документация.

СКЦ «Кристалл» до 1997 года принадлежал Стекольному заводу, после чего в полуразрушенном состоянии был передан в собственность Улан-Удэ. Сейчас в здании находятся три учреждения: филиал библиотеки, детская школа искусств №13 и сам социально-культурный центр. Последним двум даже негде давать свои отчётные концерты, поскольку большой зал на 400 мест заморожен и больше используется как склад. Там нет отопления, а кровля словно после бомбёжки. Творческие коллективы вынуждены репетировать в небольших залах, а концерты показывать в зале на 40 мест. Несмотря на это, «Кристалл» пользуется большой популярностью в микрорайоне.

- Работают взрослые коллективы и детские коллективы. Здесь очень стабильные коллективы, где занимаются ветераны, люди пожилого возраста. Здесь два народных коллектива, хоровой коллектив, духовой оркестр. Это всё такие коллективы, которые не за зарплату, - рассказывает председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалёва.

Проектно-сметная документация предполагает практически полный снос здания и возведение нового. Зато квадратура увеличится почти в три раза, с 1652 кв. м. до 5000, за счёт полуподвальных помещений и третьего этажа. Из-за новых площадей потребуется увеличения штата.

- По проектно-сметной документации появятся конференц-зал, для хореографии два зала, плюс много кабинетов для занятия творческих коллективов, там отдельно будет для прикладного искусства, будет тренажёрный зал в полуподвальном помещении и для музыкальных коллективов ещё дополнительные будут кабинеты. На сегодняшний день у нас 20 штатных единиц работают, если будет у нас реконструкция, увеличатся клубные формирования и, разумеется, штат увеличится 40-50 сотрудников, - рассказывает директор СКЦ «Кристалл» Виктор Михайлов.

Цена реконструкции – около 700 миллионов рублей.

В «Городском культурном центре» ситуация немного другая. Это здание в списке культурного наследия, а значит видоизменять его нельзя. К тому же, проектно-сметная документация не разработана. Точнее она есть, но датируется 2016 годом, к 2021-му уже устарела и нуждается в корректировке. Сейчас стоимость проектно-сметной документации оценивается в 12 миллионов рублей, а реконструкция самого здания, по предварительным подсчётам, почти в 1,2 миллиарда рублей.


Как и «Кристалл», «Городской культурный центр» пользуется большой популярностью среди жителей ПВЗ. Множество творческих коллективов показывают свои номера в маленьком зале, большой концертный зал также заморожен. После реконструкции он расширится почти до тысячи мест и станет самым большим в городе.

30 марта депутаты Улан-Удэнского горсовета осмотрели два дома культуры.

- Наверное, это единственное, что объединяет всех в нашем микрорайоне. Все росли тут, это то, что всех интересует и волнует. Очень хочется, что мы сохранили в будущем этот объект, - высказался депутат Дмитрий Турченюк.

Однако сейчас первоочередная задача - это ремонт кровли концертного зала. Стоимость работ – 3 миллиона 300 тысяч рублей.

- Очень серьёзный вопрос стоит по кровле, которая исхудалась. Если мы сейчас на кровлю не выделим 3,3 миллиона, то есть большие риски, что здание можно просто потерять. Пока это здание, по мониторингу, в хорошем состоянии находится, нужно решать вопрос по кровле, - рассказал председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.

Для получения денег на реконструкцию зданий, власти города планируют попасть в федеральную программу «Культура».




ГорсоветУУ дом культуры
 
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