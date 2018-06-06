Жители микрорайона Улан-Удэ просят Путина отремонтировать ДК



Представители совета ветеранов и местные жители выстроились перед ДК и рассказали о наболевшем. По их словам, более 20-ти лет зал не работает.



- После закрытия улан-удэнского стекольного завода в 1994 году нас душевно успокаивает дом культуры, которому сегодня 70 лет. И 20 лет из них зрительный зал не работает. Мы очень просим вас помочь нам в реконструкции ДК «Кристалл». Последняя надежда на вас, - говорят люди в коротком 48-секундном ролике.





Жители микрорайона Стеклозавод попросили президента страны Владимира Путина отремонтировать местный дом культуры «Кристалл». Свою просьбу стеклозаводчане записали на видео и оправили на «прямую линию» с президентом, которая состоится завтра, 7 июня.