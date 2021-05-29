В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов

Заявки на заочный этап принимаются по 31 мая



В Агинском Бурятском округе объявлен межмуниципальный конкурс «Маршруты Аги», который проводится в целях популяризации природных объектов, исторического и культурного наследия, бережного отношения к окружающей среде, а также развития туристского потенциала округа.



Участие могут принять все заинтересованные организации, в том числе организации туристской индустрии, образовательные учреждения, учреждения культуры, муниципальные образования Агинского Бурятского округа, а также физические лица, достигшие возраста 18 лет.



Конкурс проходит по теме «Покажи Агинское» и проводится в четырёх номинациях: «Лучшая обзорная экскурсия», «Лучшая обзорная экскурсия для детей», «Лучший авторский тур» и «Лучший маршрут по сельской местности».



Заявки на первый тур принимаются по 31 мая включительно. Поступившие после указанного срока заявки к участию в конкурсе не допускаются.



Во втором этапе с 1 по 8 июня состоится презентация проектов победителей отборочного этапа. Из них будут выбраны три проекта в каждой номинации. Также с 9 по 10 июня пройдёт онлайн-голосование за лучший «народный» проект.



13 июня будут опубликованы итоги конкурса, и 15 июня состоится награждение победителей. Призёры получат диплом лауреата и возможность изготовить карту-схему маршрута тиражом в 300 экземпляров за счёт средств учредителя конкурса.



Возрастное ограничение 18+

