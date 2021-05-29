 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 мая

28 мая

Популярное

В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов

В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на заочный этап принимаются по 31 мая

В Агинском Бурятском округе объявлен межмуниципальный конкурс «Маршруты Аги», который проводится в целях популяризации природных объектов, исторического и культурного наследия, бережного отношения к окружающей среде, а также развития туристского потенциала округа.

Участие могут принять все заинтересованные организации, в том числе организации туристской индустрии, образовательные учреждения, учреждения культуры, муниципальные образования Агинского Бурятского округа, а также физические лица, достигшие возраста 18 лет.

Конкурс проходит по теме «Покажи Агинское» и проводится в четырёх номинациях: «Лучшая обзорная экскурсия», «Лучшая обзорная экскурсия для детей», «Лучший авторский тур» и «Лучший маршрут по сельской местности».

Заявки на первый тур принимаются по 31 мая включительно. Поступившие после указанного срока заявки к участию в конкурсе не допускаются.

Во втором этапе с 1 по 8 июня состоится презентация проектов победителей отборочного этапа. Из них будут выбраны три проекта в каждой номинации. Также с 9 по 10 июня пройдёт онлайн-голосование за лучший «народный» проект.

13 июня будут опубликованы итоги конкурса, и 15 июня состоится награждение победителей. Призёры получат диплом лауреата и возможность изготовить карту-схему маршрута тиражом в 300 экземпляров за счёт средств учредителя конкурса.

Возрастное ограничение 18+
конкурс Агинский Бурятский округ туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ «ветераны» поборются за кубок по футболу
В Улан-Удэ «ветераны» поборются за кубок по футболу
Общество, 29.05.2021
В турнире могут участвовать игроки, родившиеся не позднее 1986 года
В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов
В Аге завершается приём заявок на конкурс турмаршрутов
Общество, 29.05.2021
Заявки на заочный этап принимаются по 31 мая
Бурятию опять накроют дожди
Бурятию опять накроют дожди
Общество, 29.05.2021
Местами ожидаются грозы 
В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе
В Улан-Удэ разыграют кубок по скандинавской ходьбе
Общество, 28.05.2021
Соревнования пройдут на двух дистанциях: 3 км и 5 км
Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах
Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах
Общество, 28.05.2021
Для горожан выступят Рома Жиган и Валера Бунт
В Иркутске стартует чемпионат области по бильярду
В Иркутске стартует чемпионат области по бильярду
Общество, 28.05.2021
В соревнованиях принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
В Бурятии фотоловушки зафиксировали росомаху, барсуков и танцы медведей
В Бурятии фотоловушки зафиксировали росомаху, барсуков и танцы медведей
Общество, 28.05.2021
Байкальский заповедник подвёл итоги весенней работы фотоловушек
Литературная премия «Дальний Восток» может получить новые номинации
Литературная премия «Дальний Восток» может получить новые номинации
Общество, 28.05.2021
Список номинаций могут расширить за счёт поэзии и краеведческой литературы
В Иркутске проходит неделя корейской культуры
В Иркутске проходит неделя корейской культуры
Общество, 28.05.2021
Горожанам покажут фильмы, графику и блюда Кореи
Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке
Чита начинает переходить от асфальтобетона к плитке
Общество, 28.05.2021
Ей вымостят тротуары на нескольких улицах столицы Забайкалья
В Иркутске увеличили площадь городских лесов на 22 га
В Иркутске увеличили площадь городских лесов на 22 га
Общество, 28.05.2021
Дополнительно включены территории в районе Плишкинского леса и водоохраной зоны Ершовского водозабора
На Левобережье Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория
На Левобережье Улан-Удэ открылась врачебная амбулатория
Общество, 28.05.2021
Пациентами нового медицинского учреждения станут жители микрорайонов Солдатский и Исток
Монголия собирается открыть свои границы 1 июня
Монголия собирается открыть свои границы 1 июня
Общество, 28.05.2021
Посещение страны разрешат иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию
Патриотический агитпоезд сделал остановку в Братске
Патриотический агитпоезд сделал остановку в Братске
Общество, 28.05.2021
С его экспозициями ознакомились более 12 тысяч человек
Театр из Бурятии удостоен двух премий межрегионального фестиваля
Театр из Бурятии удостоен двух премий межрегионального фестиваля
Общество, 28.05.2021
«Ново-Сибирский транзит» назвал победителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^