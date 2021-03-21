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Бурятские борицы не смогли завоевать олимпийские лицензии

Бурятские борицы не смогли завоевать олимпийские лицензии
Общество, 
Стальвира Оршуш обидно проиграла на последних секундах

В Будапеште (Венгрия) состоялся европейский квалификационный лицензионный олимпийский турнир. Разыграны лицензии в женской борьбе. К сожалению, бурятские борицы Стальвира Оршуш и Вероника Чумикова не смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Для того, чтобы завоевать заветное лицензионное место, нужно было выходить в финал, поясняют в федерации спортивной борьбы России. У российских девушек после чемпионата мира в Нур-Султане была всего одна лицензия, и им необходимо было получить оставшиеся пять.

Вероника Чумикова в категории до 57 кг провела единственный поединок с серебряным призёром чемпионата Европы-2019 Эвелиной Николовой из Болгарии. Борьба была упорной, но Вероника уступила 6-6 по последнему действию.

В весе до 53 кг Стальвира Оршуш начала турнир с победы над Мариной Руэда Флорес из Испании. В следующем круге она была сильнее серебряного призёра чемпионата Европы-2020 Джессики Блажка из Голландии. В полуфинале, который надо было выигрывать, чтобы получить лицензию, Стальвира встретилась с чемпионкой мира Софией Маттссон из Швеции.

Поединок был равным, но Стальвира проиграла на туше буквально на последних секундах.

Из пяти участниц сборной России олимпийские лицензии завоевали только Ханум Велиева (до 68 кг) и уроженка Иркутской области, олимпийская чемпионка-2012 Наталья Воробьёва (до 76 кг).

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью РИА Новости отметил, что Стальвира Оршуш сама отдала лицензию. Впрочем, Мамиашвили выразил надежду, что борицы России смогут набрать недостающие три лицензии на следующем турнире.

- Я думаю, что мы имеем полное право рассчитывать на то, что девушки доберут три лицензии. Ведь та же Стальвира Оршуш, можно сказать, сама подарила лицензию сопернице, - сказал президент федерации спортивной борьбы.

Женская сборная России по итогам двух этапов отбора завоевала три олимпийские лицензии из шести. Заключительный квалификационный турнир пройдёт 6-9 мая в Софии (Болгария).

Вероника Чумикова в конце 2020 года взяла бронзу личного Кубка мира по борьбе в Белграде. Этот турнир провели вместо отменённого чемпионата мира. Осенью Вероника стала чемпионкой России. В финале она была сильнее другой спортсменки из Бурятии Ирины Ологоновой.

Стальвира Оршуш в конце 2020-го получила звание заслуженного мастера спорта. Дважды (в 2018 и 2019 годах) она выигрывала чемпионаты Европы, трижды была чемпионкой России. В 2020-м Стальвира взяла бронзу чемпионата Европы.

спорт вольная борьба Олимпийские игры
 
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