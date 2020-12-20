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Стальвира Оршуш стала Заслуженным мастером спорта России

Стальвира Оршуш стала Заслуженным мастером спорта России
Общество,  Фото:screenshot
Бурятская борица не намерена останавливаться на достигнутом

Известной бурятской борице Стальвире Оршуш вручили удостоверение и нагрудный значок «Заслуженного мастера спорта России». Торжественное мероприятие состоялось 18 декабря в здании правительства Бурятии.

Стальвира стала третьей девушкой в истории Бурятии, получившая звание «Заслуженный мастер спорта России» по вольной борьбе, сообщили в федерации спортивной борьбы Бурятии.

- Мы на этом не останавливаемся, у нас впереди очень интересный следующий год, впереди серьёзные, ответственные старты и нужно туда готовиться, работать. Хочу поблагодарить всё руководство нашей республики, министерство спорта, нашу федерацию, мою спортивную школу, мой спортивный клуб, моих дорогих тренеров, - сказала Стальвира Оршуш.


Также на заседании были вручены удостоверения и нагрудные значки Заслуженных тренеров Республики Бурятия. Такого звания по итогам года (гран-при Иван Ярыгин-2020, чемпионат Европы) удостоился главный тренер Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров.



На данный момент Стальвира Оршуш имеет два золота чемпионатов Европы (2018 и 2019 годов), три золотые медали чемпионатов России, золото Гран-при «Александр Медведь» и медали турниров различного уровня.

В 2020 году Стальвира завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в Риме.

- Все мои медали – любимые, потому что они все добыты моим трудом, трудом моего тренера, наших коллег, благодаря нашим болельщикам, многие из которых поддерживали меня на трибунах , всем моим близким. Это наша общая медаль, - говорила сама борица.


спорт борьба
 
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