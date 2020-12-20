Стальвира Оршуш стала Заслуженным мастером спорта России

- Мы на этом не останавливаемся, у нас впереди очень интересный следующий год, впереди серьёзные, ответственные старты и нужно туда готовиться, работать. Хочу поблагодарить всё руководство нашей республики, министерство спорта, нашу федерацию, мою спортивную школу, мой спортивный клуб, моих дорогих тренеров, - сказала Стальвира Оршуш.

















