Стальвира Оршуш стала Заслуженным мастером спорта России

Известной бурятской борице Стальвире Оршуш вручили удостоверение и нагрудный значок «Заслуженного мастера спорта России». Торжественное мероприятие состоялось 18 декабря в здании правительства Бурятии.
Стальвира стала третьей девушкой в истории Бурятии, получившая звание «Заслуженный мастер спорта России» по вольной борьбе, сообщили в федерации спортивной борьбы Бурятии.
- Мы на этом не останавливаемся, у нас впереди очень интересный следующий год, впереди серьёзные, ответственные старты и нужно туда готовиться, работать. Хочу поблагодарить всё руководство нашей республики, министерство спорта, нашу федерацию, мою спортивную школу, мой спортивный клуб, моих дорогих тренеров, - сказала Стальвира Оршуш.
Также на заседании были вручены удостоверения и нагрудные значки Заслуженных тренеров Республики Бурятия. Такого звания по итогам года (гран-при Иван Ярыгин-2020, чемпионат Европы) удостоился главный тренер Бурятии по вольной борьбе Цыбик Максаров.
В 2020 году Стальвира завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в Риме.
- Все мои медали – любимые, потому что они все добыты моим трудом, трудом моего тренера, наших коллег, благодаря нашим болельщикам, многие из которых поддерживали меня на трибунах , всем моим близким. Это наша общая медаль, - говорила сама борица.