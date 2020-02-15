Две бурятские борицы завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

Обе бурятские борицы, участвовавшие в чемпионате Европы в Риме, взяли медали. Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова завоевали бронзовые награды.
Как сообщал «Байкал-Daily», на этом чемпионате Объединённый мир борьбы впервые использовал для жеребьёвки технологию блокчейн, то есть турнирную сетку определял сертифицированный случайный выбор. Как итог – во многих весах лидеры встретились задолго до финалов. Так произошло и чемпионкой Европы 2018 и 2019 годов Стальвирой Оршуш (до 53 кг). Уже в первом круге ей досталась чемпионка мира-2012 Ванесса Колодинская из Беларуси. Этот бой сразу окрестили «досрочным финалом». В итоге Стальвира уступила по последнему пассиву.
Благодаря тому, что Ванесса Колодинская вышла в финал, спортсменка из Бурятии получила право бороться за бронзовую медаль. Она завоевала награду, победив полячку Катаржину Кравчик – 6:0. Вторая бронза – у немки Анники Вендле. Чемпионкой Европы стала та самая Ванесса Колодинская, выигравшая в финале у голландки Джессики Блажки.
Ещё одна представительница Бурятии, бронзовый призёр чемпионата Европы-2019 Мария Кузнецова (до 65 кг) стартовала сразу с четвертьфинала чемпионата. В первом поединке она со счётом 6:5 выиграла у бронзового призёра чемпионата мира 2019 Хенны Йоханссон из Швеции. В полуфинале Мария уступила чемпионке Европы 2019 Элис Маноловой из Азербайджана.
В борьбе за бронзовую медаль Мария Кузнецова была сильнее финки Петры Олли – 8:4. Чемпионкой Европы в этом весе стала болгарка Мими Христова после победы над Элис Маноловой из Азербайджана – 6:3. Вторую бронзу взяла украинка Ирина Коляденко.
Россиянки выиграли общекомандный зачёт чемпионата Европы: 4 золото, одно серебро и 4 бронзы. Золото России принесли Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Серебро завоевала Инна Тражукова (до 62 кг), бронзу – Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).