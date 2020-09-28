В Улан-Удэ открылась выставка самоваров

Экспозиция представит историю развития чайной торговли и самоварного производства



28 сентября в филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ состоялось открытие выставки «Самоварыч», рассказывающей об уникальной русской традиции производства самоваров.



Своим появлением на русской земле самовар полностью обязан чаю. Традиции русского чаепития закладывались в середине XVIII века, и в это же время появился «Великий чайный путь», проходивший через «чайную столицу» Российской империи – Троицкосавск, нынешнюю Кяхту.



Среди экспонатов небольшой экспозиции на выставке представлены редкие образцы самоваров крупнейших российских производителей: Баташевых, Шемариных, Лялиных и прочих. Кроме этого, посетители увидят утварь для сервировки чайного стола, чайные и кондитерские упаковки и другие предметы конца XVIII - начала XX века из фондов Кяхтинского краеведческого музея, отражающие историю развития чайной торговли и самоварного производства в России. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



Возрастное ограничение 0+

