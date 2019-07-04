В Улан-Удэ отцы с детьми посадили деревья

- Представители администрации района, директор школы и учителя активно содействовали осуществлению этого проекта. Было трогательно видеть дружных родителей с детками, которые, в первый день, копали лунки для посадки, а в следующий день активно сажали деревья. «Аллеей отцов» назван участок с высаженными яблонями и берёзами, возле школы, - рассказал «Байкал-Daily» лидер движения Сергей Ляхов.











- И, возможно, спустя пару десяток лет, они расскажут уже своим детям об этом хорошем событии и будут радоваться каждый раз, проходя возле красивой и тенистой аллеи, - рассуждает Сергей.











