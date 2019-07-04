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В Улан-Удэ отцы с детьми посадили деревья

В Улан-Удэ отцы с детьми посадили деревья
Общество, 
Совет отцов озеленил пришкольную территорию

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ прошла масштабная акция по высадке деревьев «Зелёный город». Было высажено порядка 14 тысяч саженцев.

В стороне не остались и участники Совета отцов школы 37 в посёлке Аэропорт. Они озеленили территорию вдоль учебного учреждения и вдоль дороги. В акции приняли участие около 20 родителей с детьми.

- Представители администрации района, директор школы и учителя активно содействовали осуществлению этого проекта. Было трогательно видеть дружных родителей с детками, которые, в первый день, копали лунки для посадки, а в следующий день активно сажали деревья. «Аллеей отцов» назван участок с высаженными яблонями и берёзами, возле школы, - рассказал «Байкал-Daily» лидер движения Сергей Ляхов.



По словам Сергея, не часто в микрорайоне предоставляется такая возможность. У детей останутся воспоминания о деревьях, которые они высадили вместе с папами.

- И, возможно, спустя пару десяток лет, они расскажут уже своим детям об этом хорошем событии и будут радоваться каждый раз, проходя возле красивой и тенистой аллеи, - рассуждает Сергей.




Как сообщал «Байкал-Daily», Совет отцов 37-й школы часто проводит мероприятия для детей. Ежегодно организуются летние велопробеги от посёлка Аэропорт до озера Щучье. Отцы и дети ходили в горы, проводили футбольные турниры, проходили около 18 км по льду Чивыркуйского залива.

Основателем движения стал многодетный отец Сергей Ляхов. В январе он устроил для онкольных детей праздник, попав в больницу с ребёнком. Мужчина не остался равнодушным к больным детям и решил их порадовать в новогодние праздники.

Основная цель Совета отцов – совместный досуг отцов и детей. По мнению Сергея, от компьютеров и гаджетов нет таких чувств, как от их проектов.
озеленение семьи
 
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