Совет отцов устроил восхождение на сопку в пригороде Улан-Удэ













Одной из целей этого мероприятия было обратить внимание детей на красоту Бурятии с высоты сопки.



- Несколько небольших холмов нужно было покорить прежде, чем добрались до вершины. Как часто бывает, начало пути шло с большим энтузиазмом, дети наперегонки взбирались на первый холм. Родителям приходилось догонять и придерживать их. Второй холм уже преодолевали умеренным шагом. На третий, который был каменистый, уже некоторым не хотелось взбираться, но многим давала силы цель – дойти до вершины, и они продолжали путь, - рассказал Сергей Ляхов.

















Для многих детей это восхождение было первым в жизни, поэтому отцы по традиции трижды подкинули новичков в воздух, под рукоплескания остальных детей и крики «молодец». Прежде чем отправляться вниз, все перебрались на заснеженную часть сопки, с азартом поиграв в снежки.



























