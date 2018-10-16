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Совет отцов устроил восхождение на сопку в пригороде Улан-Удэ

Совет отцов устроил восхождение на сопку в пригороде Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Ляхов
Движение отцов в Улан-Удэ набирает обороты, очередной проект был приурочен к новому празднику – Дню отца. ФОТО, ВИДЕО

«Байкал-Daily» уже сообщал о движении отцов, которое несколько лет назад организовал житель микрорайона Аэропорт Сергей Ляхов, воспитывающий пятерых детей. Он возглавил Совет отцов в 37-й школе и объединил мужчин для занятий активным отдыхом со своими сыновьями и дочерями. Теперь главы семейств устраивают велотуры, футбольные турниры, детьми с родителями ходили около 18 км по льду Чивыркуйского залива или, к примеру, ездили на велосипедах от родного Аэропорта до озера Щучье. В конце этого лета совет отцов устроил сплав по Селенге на лодках.

«В один момент я понял, что детям не нужны просто деньги или образование, а нужно время, которое можно провести вместе, - объясняет свою работу Сергей. - От компьютеров и гаджетов нет таких чувств, как от наших проектов».

Очередной проект движения отцов микрорайона Аэропорт приурочили к новому празднику –Дню отца. Его Бурятия впервые будет отмечать 28 октября. Отцы с детьми совершили непростое восхождение на сопку в Иволгинском районе, недалеко от села Калёново. В походе приняли участие более 130 человек.

- Изначально собрались участвовать около 35 отцов вместе со своими детьми. К ним присоединились ещё около 10 мамочек с детьми, отцы которых были на работе и не смогли присоединиться. Также некоторые взяли ответственность за друзей своих детей по классу, в итоге более 130 человек выехали в Иволгинский район, - сообщил «Байкал-Daily» Сергей Ляхов. – Подготовка к мероприятию не заняла много времени, так как детей не составляет труда собрать на такой выезд – они всегда готовы. Взрослые только могут всё усложнять, но когда за дело берутся отцы, значит, всё будет хорошо! 




Одной из целей этого мероприятия было обратить внимание детей на красоту Бурятии с высоты сопки.

- Несколько небольших холмов нужно было покорить прежде, чем добрались до вершины. Как часто бывает, начало пути шло с большим энтузиазмом, дети наперегонки взбирались на первый холм. Родителям приходилось догонять и придерживать их. Второй холм уже преодолевали умеренным шагом. На третий, который был каменистый, уже некоторым не хотелось взбираться, но многим давала силы цель – дойти до вершины, и они продолжали путь, - рассказал Сергей Ляхов. 





На каждом холме, делая недолгие остановки, большая компания делилась впечатлениями друг с другом, все фотографировались семьями на фоне красивых пейзажей.

Самым сложным оказался последний подъём.

- Здесь отцы проявили ещё больше свою заботу, помогая детям и мамочкам взобраться на вершину сопки, наблюдая за безопасностью детей, которые всегда норовят взобраться на скалы, посмотреть ущелья и обрывы… Вершина сопки покрыта лесом, с северной стороны уже лежит снег, а другая сторона обогревается солнцем. Несколько хороших полян были как раз для нашей большой компании. Все уставшие, но счастливые. Казавшаяся поначалу трудной задача восхождения была выполнена, - поделился Сергей Ляхов.   

Для многих детей это восхождение было первым в жизни, поэтому отцы по традиции трижды подкинули новичков в воздух, под рукоплескания остальных детей и крики «молодец». Прежде чем отправляться вниз, все перебрались на заснеженную часть сопки, с азартом поиграв в снежки.


 

Спуск был по другому маршруту, где нет камней и склон более пологий. Это не требовало много сил, потому все быстро справились с задачей. Юных туристов уже ждал горячий ужин, который приготовили несколько добровольцев-родителей, оставшихся у подножия сопки.

- Не так много времени отцам потребовалось, чтобы сделать этот проект – всего около 6 часов своего выходного дня. Но для каждого ребёнка это событие останется памятным, ведь он не только покорил свою первую вершину, но сделал это с отцом! А для тех, кто был с мамой, остаётся мечтой в следующий раз отправиться в поход с отцом, ведь это не последнее восхождение, которое организует Совет отцов, - обещает Сергей Ляхов. 





совет отцов семьи
 
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