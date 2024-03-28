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В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей

В Улан-Удэ работодатели стали чаще интересоваться долгами соискателей
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
С проверкой кредитной истории при трудоустройстве чаще всего сталкиваются менеджеры по работе с клиентами, специалисты по продажам и закупкам

Кредитные истории кандидатов проверяют практически в каждой четвёртой компании в Улан-Удэ. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

Каждый шестой работодатель проверяет историю исполнения обязательств по кредитам и займам всех кандидатов, ещё 10% компаний действуют выборочно.

15% экономически активных жителей Улан-Удэ рассказали, что сталкивались с проверкой кредитной истории при трудоустройстве. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем больше среди них тех, кто знаком с таким вступительным испытанием.

Среди представителей распространённых профессиональных групп проверку кредитной истории чаще вынуждены проходить те, кто имеет непосредственное отношение к прибыли и финансам, товарно-материальным ценностям. При трудоустройстве с таким испытанием доводилось сталкиваться каждому четвёртому менеджеру по работе с клиентами, 25% специалистов по продажам, 22% снабженцев. Работодатели проверяют эйчаров, т. к. они имеют отношение к формированию бюджетов, начислению заработка, льгот и компенсаций (20% опрошенных), логистов (16%), продавцов и кладовщиков (по 14%).

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