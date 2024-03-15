За год прокуратура отклонила 80% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предприятий
Прокурор Бурятии Михаил Филичев провёл рабочую встречу по вопросам снижения административного давления на бизнес и замены контрольно-надзорных мероприятий профилактическими. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В мероприятии приняли участие руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО Ольга Курилова, главный государственный инспектор по республике Сергей Ромахин, бизнес-омбудсмен республики Чингис Матхеев, представители государственных органов власти.
«В ходе встречи обсуждались вопросы недопущения неправомерного вмешательства органов контроля в деятельность предпринимателей, соблюдения моратория на внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, реализации профилактической работы контролёров», - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что на совещании «приняли решения, направленные на формирование благоприятных условий для развития бизнеса».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году прокуратура Бурятии отклонила 80% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предприятий.
Недавно прокуратура запустила горячую линию для предпринимателей. Обращаться можно по телефону 8 914 9 800 371, а также через электронную почту hotline@03.mailop.ru.
«Мы ждём ваши обращения, ваши сигналы и ваши пожелания в модернизации работы прокуратуры и в целом контролёров органов государственной власти. Смею заверить, что каждое обращение будет рассмотрено, не снимется с контроля до момента фактического устранения нарушения закона и восстановления нарушенных прав», – заявлял ранее Михаил Филичев.
Кроме того, прокурор Бурятии и глава республики решили проводить совместные встречи с предпринимателями. Они будут проходить ежемесячно.
Прокурор Бурятии провёл рабочую встречу по снижению давления на бизнес
Бизнес, Фото:
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