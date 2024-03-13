Владельца СТО из Читы будут судить за обман 12 клиентов

Он брал деньги, но не выполнял никаких работ



В Чите предстанет перед судом 42-летний владелец СТО. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в значительном, а также в особо крупном размере.



По данным следствия, в течение 2021-2022 годов на СТО принимали на ремонт дорогие иномарки. С владельцев авто предприниматель брал аванс на ремонт и покупку запчастей. Однако в действительности он ничего не покупал и машины не ремонтировал. Полученные деньги читинец тратил по своему усмотрению.



- Всего в уголовном деле имеются данные о 12 таких фактах. Общая сумма ущерба от действий обвиняемого – более 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В ходе предварительного расследования обвиняемый не признал вину.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности.

