Он брал деньги, но не выполнял никаких работ
В Чите предстанет перед судом 42-летний владелец СТО. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом в значительном, а также в особо крупном размере.
По данным следствия, в течение 2021-2022 годов на СТО принимали на ремонт дорогие иномарки. С владельцев авто предприниматель брал аванс на ремонт и покупку запчастей. Однако в действительности он ничего не покупал и машины не ремонтировал. Полученные деньги читинец тратил по своему усмотрению.
- Всего в уголовном деле имеются данные о 12 таких фактах. Общая сумма ущерба от действий обвиняемого – более 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В ходе предварительного расследования обвиняемый не признал вину.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности.
Владельца СТО из Читы будут судить за обман 12 клиентов
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Таковы данные опроса
Одним из спикеров стал Радислав Гандапас
Он изначально не планировал становиться предпринимателем
Таковы данные за 2023 год
Фирма получила нужную лицензию после прокурорского вмешательства
К ответственности привлекли трёх нарушителей
Заявки принимаются до апреля
Бизнес, 08.03.2024
Документы на конкурсы начнут принимать с 11 марта
Бизнес, 07.03.2024
При этом платить им стали меньше на 9 тысяч
Предприниматели, добывающие гранит в Иволгинском районе, рассказали об особенностях «каменного» бизнеса, настольном теннисе и плато Чингисхана
Он уронил стоимость контракта в полтора раза
Аферисты звонили с подменного номера
В дело вмешалась прокуратура
В Улан-Удэ дефицита молока пока нет
Бизнес, 05.03.2024
Иски в суд подало управление Роспотребнадзора