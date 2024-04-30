В Иркутской области в ДПТ пострадали 15-летний водитель и пассажир





По данному факту полицейские проводят проверку. Инспекторами ОДН решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».



Кроме того, Тулунская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего.





В ночь на 30 апреля на улице Речная города Тулун произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетний водитель и его пассажир.- Предварительно установлено, что 15-летний местный житель, находясь за рулём автомобиля «ГАЗ 31105», двигался в сторону посёлка 4-е Отделение ГСС, однако не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на электроопору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 18-летний пассажир отечественного авто доставлены в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.