Забайкалка зарезала сожителя

Девушка ранее судима за кражи
24-летняя жительница села Сивяково Читинского района обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в конце марта девушка в состоянии опьянения убила своего сожителя. С мужчиной она расправилась в собственном доме. В ходе ссоры с гражданским супругом женщина ударила мужчину несколько раз ножом. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
- Следователи провели комплекс необходимых следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
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