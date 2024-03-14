В Забайкалье мужчина выжил, попав под грузовой поезд

Он был пьян



В Забайкальском крае 50-летний житель города Шилка попал под грузовой поезд. Инцидент произошёл 13 марта на железнодорожном перегоне «Шилка – Холбон».



На место выезжали транспортные полицейские, сейчас они проводят проверку.



- Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение Шилкинской центральной районной больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленная рана волосистой части головы, закрытый перелом рёбер слева. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.



