Он был пьян
В Забайкальском крае 50-летний житель города Шилка попал под грузовой поезд. Инцидент произошёл 13 марта на железнодорожном перегоне «Шилка – Холбон».
На место выезжали транспортные полицейские, сейчас они проводят проверку.
- Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение Шилкинской центральной районной больницы с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленная рана волосистой части головы, закрытый перелом рёбер слева. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
В Забайкалье мужчина выжил, попав под грузовой поезд
Происшествия, Фото:
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