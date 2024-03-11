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В Бурятии стали известны подробности смертельного ДТП с тремя «Тойотами»

В Бурятии стали известны подробности смертельного ДТП с тремя «Тойотами»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель погиб на месте

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 9 марта в Прибайкальском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 60-летний водитель «Филдера».

- На 20 километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян 60-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», по предварительным данным, на полосе встречного движения совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота Надя» под управлением 43-летнего мужчины. После «Тойота Королла Филдер» совершила столкновение с микроавтобусом «Тойота Хайс» под управлением 61-летнего мужчины, - сообщили сегодня подробности в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Филдера» скончался на месте происшествия. Его 59-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

До этого о смертельной автоаварии в Бурятии сообщалось 9 февраля: в посёлке Селенгинск потерявший сознание за рулём водитель «Тойоты Порте» врезался в другой автомобиль и скончался.

ДТП смерть

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