Ещё два человека получили травмы
В Прибайкальском районе на 20 км. автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» водитель машины «Тойота Филдер» совершил столкновение с автомобилями «Тойота Надя» и «Тойота Региус».
- В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» от полученных травм скончался, два человека с травмами доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
В Бурятии в столкновении трёх машин погиб 60-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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