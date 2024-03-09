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В Бурятии в столкновении трёх машин погиб 60-летний мужчина

В Бурятии в столкновении трёх машин погиб 60-летний мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ещё два человека получили травмы 

В Прибайкальском районе на 20 км. автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» водитель машины «Тойота Филдер» совершил столкновение с автомобилями «Тойота Надя» и «Тойота Региус».

- В результате ДТП 60-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» от полученных травм скончался, два человека с травмами доставлены в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
ДТП

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