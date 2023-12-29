В Бурятии укравшего бензопилу сельчанина закрыли в СИЗО

Он стащил дорогой инструмент из чужого дома



Житель Хоринского района попался на краже. Как выяснилось, он проник на веранду чужого и стащил оттуда бензопилу. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Следствие ходатайствовало об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Служители Фемиды с этим согласились и хоринца по решению суда отправили в СИЗО. Постановление уже вступило в законную силу.



