Он стащил дорогой инструмент из чужого дома
Житель Хоринского района попался на краже. Как выяснилось, он проник на веранду чужого и стащил оттуда бензопилу. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Следствие ходатайствовало об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Служители Фемиды с этим согласились и хоринца по решению суда отправили в СИЗО. Постановление уже вступило в законную силу.
В Бурятии укравшего бензопилу сельчанина закрыли в СИЗО
Происшествия, Фото:
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