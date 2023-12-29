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В Бурятии укравшего бензопилу сельчанина закрыли в СИЗО

В Бурятии укравшего бензопилу сельчанина закрыли в СИЗО
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он стащил дорогой инструмент из чужого дома

Житель Хоринского района попался на краже. Как выяснилось, он проник на веранду чужого и стащил оттуда бензопилу. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Против сельчанина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Следствие ходатайствовало об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Служители Фемиды с этим согласились и хоринца по решению суда отправили в СИЗО. Постановление уже вступило в законную силу.

кража суд следствие СИЗО

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