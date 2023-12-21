Мужчина сам ввёл реквизиты своей карты и коды из смс
В дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района обратился 68-летний улан-удэнец. Они рассказал, что неизвестные похитили у него крупную сумму денег, сообщили в МВД по Бурятии.
Как выяснилось, мужчина получил поздравление с днём рождения от мошенников, которые представились операторами связи.
Именинник, пройдя по указанной ссылке, ввёл реквизиты банковской карты и поступающие на телефон коды. В итоге с его счёта была списана 41 тысяча рублей.
Не получив обещанного, улан-удэнец понял, что его обманули и обратился в полицию.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Житель Улан-Удэ лишился денег, желая получить бонусы на день рождения
Происшествия, Фото:
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