Житель Улан-Удэ лишился денег, желая получить бонусы на день рождения

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина сам ввёл реквизиты своей карты и коды из смс



В дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района обратился 68-летний улан-удэнец. Они рассказал, что неизвестные похитили у него крупную сумму денег, сообщили в МВД по Бурятии.



Как выяснилось, мужчина получил поздравление с днём рождения от мошенников, которые представились операторами связи.



Именинник, пройдя по указанной ссылке, ввёл реквизиты банковской карты и поступающие на телефон коды. В итоге с его счёта была списана 41 тысяча рублей.



Не получив обещанного, улан-удэнец понял, что его обманули и обратился в полицию.



Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



