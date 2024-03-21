Иркутск впервые примет чемпионат России легкоатлетов-ветеранов

Соревнования стартуют уже завтра



В Иркутске с 22 по 23 марта пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали около 400 спортсменов из 42 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- Чемпионат страны по лёгкой атлетике среди ветеранов будет проводиться в спорткомплексе «Байкал-Арена» впервые. На соревнования приедет двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный рекордсмен мира по прыжкам в длину Игорь Тер-Ованесян. Он планирует обновить рекорд России в своей возрастной категории на чемпионате в Иркутске, - отметил заместитель министра спорта области Владимир Удовенко.



В первый соревновательный день, 22 марта, мужчины и женщины будут бороться за медали в беге на 60, 400, 1500 метров, на 2000 метров с препятствиями, ходьбе на 3000 метров, прыжках с шестом, в длину, пятиборье, толкании ядра. 23 марта состоятся соревнования в беге на 200, 800, 3000 метров, беге на 60 метров с барьерами, ходьбе на 5000 метров, прыжках в высоту, тройном прыжке, а также пройдёт эстафета 4х200 метров. 22 марта соревнования начнутся с 12:30, 23 марта – с 9:30.



Личные соревнования проводятся по пятилетним возрастным группам: 35-39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 70-74 года, 75-79 лет, 80-84 года, 85-89 лет и старше. Победители и призёры в командном зачёте будут определяться по трём группам: среди субъектов РФ, городов и спортивных клубов.



- Главными конкурентами команды Приангарья станут участники из Москвы, Казани, Улан-Удэ, Красноярска. Стоит отметить, что московский ветеранский клуб «Динамо» в течение 23 лет подряд не проигрывал в командном зачёте среди клубов, - рассказал президент федерации ветеранов лёгкой атлетики Иркутской области Дмитрий Беликов.



Возрастное ограничение: 0+.

