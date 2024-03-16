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450 улан-удэнцев выиграли ценные призы в викторине «Время России»

450 улан-удэнцев выиграли ценные призы в викторине «Время России»
Общество,  Фото:правительство РБ
Итоги подвели в прямом эфире

450 жителей Улан-Удэ, пришедших на выборы в первый день голосования, победили в викторине «Время России». Сертификаты на бытовую технику, путёвки на отдых и другие ценные призы были разыграны 15 марта в прямом эфире на сайте викторины.



Сегодня вечером, 16 марта после закрытия УИКов также будут подведены итоги викторины и выбраны новые победители. За трансляцией можно следить на сайте викторины https://времяроссии03.рф и в сети «Вконтакте» https://m.vk.com/video-224370330_456239022

Купоны викторины распространяются волонтёрами бесплатно на территории города Улан-Удэ и возле участковых избирательных комиссий (УИКов).

Участники розыгрыша могут выиграть бытовую технику, смартфоны, отдых на турбазах Бурятии и море подарочных сертификатов.


выборы

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